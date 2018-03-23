Gaziantep'te Hırsızlık Olayları Aydınlatıldı

Gaziantep'te farklı adreslerde 16 farklı hırsızlık olayı polis ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Şahintepe Mahallesinde meydana gelen 6 adet otodan hırsızlık, 15 Temmuz Mahallesinde günü meydana gelen evden hırsızlık ve farklı tarihlerde Gaziantep Büyük Şehir Belediyesine ait kart dolum cihazlarında meydana gelen 5 adet hırsızlık olaylarıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri 1 şahsı gözaltına aldı. Olayı gerçekleştiren şahsın H.H.B. isimli şahıs olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında yapılan yasal işlemler sonucu adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP