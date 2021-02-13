Gaziantep'te hırsızlık malzeme karşılığında uyuşturucu madde temini yapan 2 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık malzeme karşılığında uyuşturucu madde temini yapan 2 şüpheli yakalandı

13.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:50
Gaziantep'te hırsızlık malzeme karşılığında uyuşturucu madde temini yapan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık malzemesi karşılığında uyuşturucu madde temini yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı, operasyonda 43 parça malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık malzemesi karşılığında uyuşturucu madde temini yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı, operasyonda 43 parça malzeme ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yeşilevler Mahallesi'nde bir ikamete şüpheli kişilerce hırsızlık malzemesi karşılığında uyuşturucu madde temini yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 7 buffer, 20 oto teybi, 3 kamera kayıt cihazı, uydu alıcısı, 2 ev sinema sistemi ayağı, kaynak makinesi, fön makinesi, matkap, 4 kayık hoparlör, kamera gözü, DVD player ve oto kar zinciri seti olmak üzere toplam 43 parça malzeme ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Operasyonla 11 faili meçhul olay aydınlatıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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