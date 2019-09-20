Gaziantep'te hırsızlık iddiası

20.09.2019 14:50

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık olayı olduğu yönünde ihbar alan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adreste hırsızlık şüphelisi olduğu ileri sürülen H.G isimli şüpheliyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 8 Ağustos'ta meydana gelen telefon hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen A.Ş de polis ekiplerince yakalandı.

Her iki hırsızlık olayı ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA