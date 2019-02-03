Gaziantep'te Hırsızlık İddiası
Gaziantep'te 3 kişi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Gaziantep'te 3 kişi, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte farklı zamanlarda gerçekleştirilen elektrik kablosu ve ikametten hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak üzere çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin A.A, Ç.G. ve S.T. olduğunu belirledi.
Adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA