Gaziantep'te Hırsızlık İddiası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 kişi, çaldıkları para ve ziynet eşyasıyla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde bir evden para ile ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık olayını araştıran polis ekipleri, G.L. ve B.L. adlı kadınları çaldıkları para ve ziynet eşyalarıyla yakaladı.

Öte yandan, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Muhtarlar Derneği'nde gerçekleşen cep telefonu hırsızlığıyla ilgili olarak polis, A.G'yi çaldığı cep telefonuyla birlikte suçüstü yakaladı.

Ele geçirilen ziynet eşyaları ve paralar sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.