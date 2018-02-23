Gaziantep'te Hırsızlık, Gasp ve Yankesiciliğe 5 Tutuklama

Gaziantep'te, hırsızlık, yankesicilik ve gasp olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Süleymanşah Mahallesinde bulunan bir okulda meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Y. isimli şüpheliyi, okulda çalınan 2 USB ve 1 anahtar ile birlikte yakalayıp, gözaltına alındı. Ekipler, H.Y.'nin okuldan daha önce çaldığı belirlenen 1 yazıcı, 1 tablet ve 1 fotoğraf makinesini sattığı anlaşılan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Onur Mahallesinde bulunan bir camiye namaz kılmaya gelen vatandaşın cebindeki 800 lira ile cep telefonu ile Ulaş Mahallesindeki bir bakkalın 500 lirasının gasp yöntemiyle alınmasıyla ilgili ise Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla M.T.D. ve H.Y. isimli şüphelileri gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda M.T.D.'nin ayrıca 2 hırsızlık, 1 yivli ve yivsiz silahlarla, bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak suçundan ve ayrıca cezaevi firarisi suçlarından olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı, H.Y.'nin ise hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Yan-Dol Büro Amirliği ekipler de araç hırsızlığı ile kapkaçla ilgili K.A. ve Y.İ.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ayrı tarihlerde 2 oto çaldıkları ve bu araçlarla ayrı tarihlerde 4 ayrı kapkaç olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Otomobiller sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.