Gaziantep'te hırsızlık çetesine operasyon...30 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaklaşık 30 farklı olaya karışan ve 400 bin TL değerinde mal çalan hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi. Yaklaşık 10 kişiden oluştuğu öğrenilen şebekenden 3 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi genelinde başta Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere, kablo ve bakır hırsızlığı, otodan hırsızlık ve konuttan hırsızlık yaptığı belirlenen çeteye Şehitkamil İlçe Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Jandarmanın aylar süren istihbari ve teknik çalışması sonucu 30 farklı hırsızlık olayı çözüme kavuşturulmuş oldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda ise şebekenin 5 elebaşından A.A, Ç.G, ve S.T yakalandı. Sağlık kontrolüne getirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"Çekme baba çekme"

Sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesine getirilen şüphelilerden birisi, kendilerini izleyen gazetecilere,"Çekme baba, çekme" dedi.

Öte yandan hırsızlık mallarını alan iş yerleri ve bazı vatandaşlara ise hırsızlık malları alıp, satmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA