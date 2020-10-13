Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu: 5 gözaltı
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Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu: 5 gözaltı

13.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:18
Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep'te hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mavikent, Yeşilkent ve Bağlarbaşı mahallelerinde 12 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen motosikler, bisiklet, sitenin kamera sistemi ve muhtelif ev eşyaları, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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