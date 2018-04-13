Gaziantep'te Hırsızlık

Gaziantep'te park halindeki otomobilden 290 bin lira çaldıkları iddia edilen 6 zanlı Adana'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bankadan para çeken kişi, otomobilini Anafartalar Mahallesi'nde park etti.

Takip ettikleri aracın camını kırarak 290 bin lirayı çalan zanlılar, otomobille kaçtı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların A.G, S.G, E.K, Ş.Y, O.G ve İ.G. olduğunu tespit etti.

Zanlılar, olayda kullanılan otomobille Adana girişinde gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada ele geçirilen 283 bin 310 lira, sahibine teslim edildi.