Gaziantep'te hırsızlığa 2 tutuklama

23.08.2019 11:31

GAZİANTEP'te, 2 ayrı işyerinden külçe alüminyum çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. İkili, tutuklandı.

Sanayi Mahallesi'ndeki 2 işyerinden farklı tarihlerde külçe halindeki alüminyumların çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda da hırsızlık olaylarını M.P. ve D.U.'nun gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis, 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan İ.B., V.D. ve G.D.'yi gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.P. ve D.U. mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA