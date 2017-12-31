Gaziantep'te hindiler elde kaldı

Yılbaşı öncesi çiftliklerden satışa sunulan hindiler böyle temizleniyor



GAZİANTEP - Gaziantep'te yılbaşı için satışa sunulan hindiler satıcılarının ellerinde kaldı. Hindi satıcıları, her geçen yıl satışların daha da düştüğünü söyledi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesin Belpınar Mahallesinde bulunan hayvan pazarında yılbaşı için hindi satışları devam ediyor. Geçen yıl 100 TL'den satılan dişi hindiler bu yıl 110 TL'ye, geçen yıl 120 TL'den satılan erkek hindiler ise 130 TL'den satışa çıkıyor.

Doğal ve daha uygun olması gibi nedenlerden hindi çiftliklerinin tercih edilirken, ilgiye gösterilen talep ise her yıl daha da azalıyor. Satışlardan memnun olmayan hindi yetiştiricileri, hindilerin ellerinde kaldığını ifade etti.

Hindiler böyle temizleniyor

Kahramanmaraş yolu üzerinde bulunan hayvan pazarındaki yetiştiriciler, ellerinde bulunan yaklaşık 300 hindiden yarısından çoğunu satamadıklarını belirtti. Satılan az sayıda hindiler, kesip, temizleyerek alıcılarına teslim ediliyor. Müşterinin istediği hindi özel yapılan filelerle yakalanarak, kesiliyor. Kadınlar tarafından tüyleri yolunan hindiler daha sonra ise ağaca asılarak, tüyleri yakılıyor.