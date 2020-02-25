Gaziantep'te hemşirenin darbedildiği iddiası
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Gaziantep'te hemşirenin darbedildiği iddiası

Gaziantep'te bir hemşirenin hasta yakınları tarafından darbedildiği iddia edildi.

25.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:34
Gaziantep'te hemşirenin darbedildiği iddiası

'te bir hemşirenin hasta yakınları tarafından darbedildiği iddia edildi.

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun bakım servisinde görevli Zülkif Öztürk, hasta yakınları tarafından darbedildi.

Sendika üyeleri, olaydan sonra hastane önünde bir araya gelerek saldırıyı kınadı.

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Başkanı Kemal Kazak, burada yaptığı açıklamada, Öztürk'ün verilen görevleri yerine getirdiği ve mevzuatı uyguladığı için darbedildiğini ifade ederek, ortaya konulan davranışın "insanlık dışı" olduğunu kaydetti.

Kazak, olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını diledi.

Kaynak: AA

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