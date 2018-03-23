Gaziantep'te Hematoloji Semineri

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Rotary Kavaklık Kulübü üyelerine hematoloji hakkında bilgilendirici seminer düzenledi.

Gaziantep Kavaklık Rotary Kulübü Başkanı Erol Dai'nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıda Medical Park Gaziantep Hastanesi, Hematoloji Bölümü Yrd. Doç. Fatih Öçal, katılımcılara hematolojinin kan hastalıkları, kemik iliğinden kaynaklanan kanserleri inceleyen ve tedavisiyle uğraşan bilim dalı olduğunu ve kan hastalıkların neler olduğu hakkında bilgilendirdi. Katılımcıların yoğun ilgisi üzerine Medical Park Gaziantep Hastanesi, Yrd. Doç. Fatih Öçal, sunumu ve konuşmasının ardından merak edilen soruları yanıtladı. Program bitiminde Kavaklık Rotary Başkanı Erol Dai Medical Park Gaziantep Hastanesine katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Etkinlik bitiminde toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - GAZİANTEP