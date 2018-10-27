Gaziantep'te Helikopterli Trafik Uygulaması
Gaziantep'te jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik uygulamasında 59 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Gaziantep'te jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik uygulamasında 59 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Gaziantep-Adıyaman karayolundaki 6 noktada trafik uygulaması yaptı.
Helikopter ile trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere telsizle bildirildi.
Yaklaşık iki saat süren uygulamada trafik kurallarına uymayan 49 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 4 sürücüye cep telefonu ile görüşmek, 3 sürücüye aracın muayene süresini geçirmek ve 3 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.