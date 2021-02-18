Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Gaziantep'te 750 polisin katılımıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Hacıbaba, Karşıyaka ve Kayaönü mahallelerinde önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mahallelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpeklerin de kullanıldığı ve 750 polisin görev aldığı operasyonda 16 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 4 tabanca, 2 tüfek, 100 gram eroin, 5 kilogram esrar, 300 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak