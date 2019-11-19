19.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:42

Gaziantep'te, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha önceden belirlenen bazı adreslere yönelik çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin de desteğiyle söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Helikopterle havadan tarama desteğiyle yapılan operasyonda, baskın düzenlenen bazı evlerin kapıları koçbaşıyla açıldı.

Dedektör köpek "Unix"in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, 6 sürgü konduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

Kaynak: AA