Gaziantep'te helikopter destekli trafik uygulaması

21.11.2019 13:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:00

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polis ekiplerince havadan helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe yolu girişinde uygulama noktası oluşturdu. Havadan helikopter desteğiyle yapılan kontrolde, şüpheli görülen ve hatası tespit edilen sürücüler, havadan gelen bilgiler doğrultusunda durduruldu. Helikopterle yapılan ve 2 saat süren denetimde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA