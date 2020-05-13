Gaziantep'te hedef herkesin maske takması
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Gaziantep'te hedef herkesin maske takması

Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), valilik ve belediyenin iş birliğiyle 15 milyon maske üretilecek.

Gaziantep'te hedef herkesin maske takması
13.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:30

Gaziantep'te, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), valilik ve belediyenin iş birliğiyle 15 milyon maske üretilecek.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vaka sayısının artış gösterdiğini, bu nedenle yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede sosyal mesafenin önemine işaret eden Gül, toplu yemekler, cenaze töreni gibi alanlarda iletişimin çok fazla olmasının çalışmaları olumsuz etkilediğini dile getirdi. Gül, şöyle devam etti:

"Biz o yüzden kimsenin olabildiğince evden dışarı çıkmamasını, zorunlu sebeplerden dolayı dışarı çıkılıyorsa mutlaka maske kullanımına özen gösterilmesini istiyoruz. Maskeyle dışarı çıkanların da en yakın arkadaşına ve akrabasına 2 metre mesafe koymasını istiyoruz. Dip dibe, el ele gezilmesini istemiyoruz. Bunları yapmadığımızda mücadeleyi zorlaştırmış oluyoruz. 'Bu benim arkadaşım, akrabam.' diyemeyiz. Zaten vakalara baktığımız zaman da önemli bir kısmı çok yakın akraba ve arkadaşlardan bulaşmış. O yüzden akrabalar ve arkadaşlar da bir risk."

Gül, Gaziantep'in salgının ilk gününden itibaren iyi durumda olduğunu ancak son dönemlerde vaka sayısında artış yaşandığını belirterek, "Aslında çok iyi durumdan sonra sayılarımız yükseldiğimiz için 'vaka sayısında artış var' diyoruz. Normal şartlarda Gaziantep Türkiye ortalamasından daha iyi. Bu anlamda bir sıkıntımız yok ama ilk başladığımız yerde değiliz. İlk başladığımız yerde olmadığımız için ilave tedbirlere ihtiyacımız var." dedi.

Bu süreçte herkesin bazı alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Gül, en azından aşı bulunana kadar artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve herkesin daha kontrollü bir yaşama geçmesi gerektiğini ifade etti.

4 caddede maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi

Vali Gül, kentte yoğunluğun görüldüğü 4 caddede maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildiğini söyledi. Gül, şunları kaydetti:

"Neden tamamını yasaklamadık çünkü piyasada maske satışı daha yeni serbest bırakıldı. Dolayısıyla piyasanın maskeye doyması lazım. İdeal olan herkesin maske takması. Vatandaşın kendi iradesiyle maske takması gerekiyor. İnşallah bunu yapmak istiyoruz. Bu anlamda GAİB ile temas kurduk. Valilik ve belediye ile beraber üçlü bir çalışma yapacağız. Bu kapsamda 15 milyon maske üreteceğiz. GAİB kumaşı temin edecek, bizler de işçiliğini sağlayacağız. Bakanlığımızın dağıttığı maskelerin yanı sıra bizim üreteceğimiz 15 milyon maskeyi bu hafta piyasaya sürdükten sonra önümüzdeki hafta istiyoruz ki herkes maskeli dolaşsın. Sokakta maske bulamama gibi bir nedeni ortadan kaldırdıktan sonra kimsenin maskesiz dolaşmasını istemiyoruz."

"Yemekler çekirdek aile olarak yensin"

Vali Gül, kentteki pide fırınlarında tepsi yemeklerinin pişirilmesinin yasaklandığını hatırlatarak, "Gaziantep'te toplu şekilde yemek yeme kültürü var. Bu kültürde de tepsi yemekleri önemli bir yer tutuyor. Biz çekirdek aile olarak yemekler yensin istiyoruz. Böylelikle insanların bir araya gelmesinin de önüne geçmiş olacağız. O yüzden böyle bir yasağa gittik. Herkesten de bu süreçte yemek yeme alışkanlıklarından biraz feragat etmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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