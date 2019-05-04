Gaziantep'te Hedef Gürültüyü Minimuma İndirmek

Gaziantep'te hazırlanacak "Gaziantep Gürültü Eylem Planı" (GAGEP) ile en gürültülü alanlar ile gürültü kaynakları belirlenecek, kentin gürültüden arındırılması için izlenecek yol haritası oluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GAGEP, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonunda, alanında uzman ekiplerle gerçekleştirilen toplantıyla başladı.

"Daha sessiz bir şehir ve çevre için, fark yarat" temasıyla bir araya gelen uzmanlar, çalışmalar kapsamında gürültü seviyesinin yüksek olduğu, yönetmelik standartlarını aşan bölgelerde gürültü düzeyinin düşürülmesine yönelik mücadeleyi destekleyecek.

Alınacak teknik önlemler ve yaptırımlar konusunda uygulamalar hayata geçirecek. Böylelikle Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde uygulanacak gürültü eylem planı kapsamında en gürültülü alanlar ve gürültü kaynakları tespit edilecek, kentin gürültüden arındırılması için izlenecek yol haritası oluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç, şehirde sağlıklı yaşam koşulları yaratmak için kritik önem taşıyan gürültü eylem planının, stratejik gürültü haritalama çalışmaları üzerine inşa edildiğini belirtti.

Planla, şehir içerisinde bulunan yaşam alanlarında sessiz alanların korunması ve gürültü maruziyetinin yüksek olduğu bölgelerin belirlenerek bu bölgelerde önlemler alınmasının amaçlandığını ifade eden Kıraç, planın nüfus bakımından yoğun olan Şahinbey, Şehitkamil ve Nizip ilçelerini kapsadığını kaydetti.

Kaynak: AA