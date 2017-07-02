Gaziantep'te Hdp'lilerden Sivas Anması

GAZİANTEP'te HDP üyeleri tarafından, Sivas Madımak Otel'de 24 yıl önce katledilenler için anma töreni düzenlendi.



HDP İl Başkanlığı'nda, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Olaylarda ölenler için partililer tarafından saygı duruşunda bulunuldu. Törende konuşan HDP İl Eş Başkanı Güler Erat, Sivas'ta ölenleri unutmayacaklarını belirterek, "Bugün DEAŞ'ın Suriye'de yaptıklarını 1979'da Kahramanmaraş'ta, 1980'de Çorum'da, 1993'de Sivas'ta da yaptılar ve bu olaylar tarihimize kara leke olarak düştü. Madımak Oteli'nin müze olmasını istiyorduk ama, Madımak oteli hükümet tarafından Bilim ve Kültür Merkezi yapıldı. Sivas'ta ölenler unutulmadı, unutulmayacak" dedi.



- Gaziantep