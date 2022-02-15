GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR - Haberler
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GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, kış şartlarında beslenme güçlüğü yaşayan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

NURDAĞI, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, kış şartlarında beslenme güçlüğü yaşayan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İslahiye'nin Huzurlu Yaylası, Kozdere ve Fevzipaşa Mahallesi kırsal alanları ile Nurdağı ilçesinin Gökçedağ ve Hamidiye Mahallesi kırsalında yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ilçedeki alanlara 1 ton 750 kilo yem bırakıldığını açıklarken, yemleme çalışmasının mevsim boyu devam edeceğini bildirdi.

GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR

GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR

GAZİANTEP'TE HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hamidiye, Nurdağı, Güncel, Haberler

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