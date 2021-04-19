Gaziantep'te hayvancılık yapan kadınlara tavuk dağıtılacak

Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde kente bağlı 9 ilçede hayvancılık yapan 4 bin kadına 50 bin "atak-s" cimsi yumurta tavuğu dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde kente bağlı 9 ilçede hayvancılık yapan 4 bin kadına 50 bin "atak-s" cimsi yumurta tavuğu dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan'ın katılımıyla tavukların dağıtımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Fatma Şahin, çiftçiye ve toprağa dair her türlü desteği verdiklerini, halkın talep ettiklerini yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

İlk kez kanatlı hayvan desteğine başladıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce bilimsel bir araştırmamız oldu. Özellikle atak-s dediğimiz tavukların bizim bulunduğumuz bölgede yüksek bir verime sahip olduğunu öğrendik. Yumurtlama kapasitesi en yüksek olan tavuklar. Bu tavuklarımızın önce hangi türünü ve ne şekilde dağıtacağımıza dair bir çalışma raporu oluşturduk. Bu kapsamda kadınlarımızın ev ekonomisine, köy ekonomisine katkısı büyük olacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, geldiği günden bu yana bize verdiği destek çok güçlü. Mayıs ayında kadınlarımıza, kadın çiftçilerimize yumurtlamaya hazır olmuş hale gelen tavuklarımızı dağıtmış olacağız. Hızlı bir şekilde dağıtımı nihayete erdirmiş olacağız. Bugün bu çalışmanın protokolü için toplandık."

Mustafa Aslan da kadın çiftçilere verilen desteği önemsediklerini dile getirerek, sağlam, güvenilir, kaliteli ürünleri sorunsuz bir şekilde teslim etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Üretici için bakım kılavuzu da hazırlayacaklarına dikkati çeken Aslan, 9 ilçede belirlenen hanelere 15'er adet 18 haftalık tavuk dağıtılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal