Gaziantep'te hayvancılığın geliştirilmesi için köylere tavuk dağıtılıyor
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Gaziantep'te hayvancılığın geliştirilmesi için köylere tavuk dağıtılıyor

Gaziantep'te hayvancılığın geliştirilmesi için köylere tavuk dağıtılıyor
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Şahinbey Belediyesi'nce hayvancılığın gelişmesi için başlatılan 60 bin "Yumurtacı Atak-s Yarka" cinsi tavuk dağıtımı, Sarısalkım Köyünde sürdü.

Şahinbey Belediyesi'nce hayvancılığın gelişmesi için başlatılan 60 bin "Yumurtacı Atak-s Yarka" cinsi tavuk dağıtımı, Sarısalkım Köyünde sürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çiftçilere buğday, arpa tohumu gübre, canlı hayvan ve yem desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şimdi de çiftçilere 60 bin adet tavuk dağıtımı yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep'in sadece bir sanayi veya ticaret şehri olmadığını belirterek, "Gaziantep, aynı zamanda bir tarım şehri. Gaziantep'i tanımlarken sadece gastronomi, ticaret ve sanayiyle değil tarımı da başlıklardan biri olarak ortaya koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise proje ve yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli üretim bizim için gerçekten çok önemli. Bu güne kadar 12 milyon 300 bin fide dağıtımı gerçekleştirdik. Bu fideler çok önemliydi ve çok güzel de verimler aldık. Böylelikle çiftçimiz de vatandaşımız da kazandı. Ayrıca meralarımızı gübreledik, su kuyuları açtık. Şu anda hayvanlarımız bu sıcakta dağlarda susuz değiller. Her canlı bizim için çok önemlidir. Şimdi de çiftçilerimize 60 bin tavuk dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çiftçimize daha çok destek olacağız."

Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliği Müdürü Mustafa Aslan ise çiftçilerin tavukların bakımı konusunda hassas olmaları gerektiğini kaydetti.

Tarım İl Müdür Vekili Nihat Demir ise hazırlanan projelerin büyük bütçelere sahip olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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Gaziantep'te hayvancılığın geliştirilmesi için köylere tavuk dağıtılıyor - Haberler
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