Gaziantep'te hayvancılığa destek için meralar gübreleniyor

Gaziantep'te hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şahinbey Belediyesi tarafından 75 milyon metrekarelik mera alanı gübreleniyor.

Gaziantep'te hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şahinbey Belediyesi tarafından 75 milyon metrekarelik mera alanı gübreleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede otlağın verimli olmadığı 75 milyon metrekare mera alanına gübre atarak, hayvan üreticilerine nefes aldırmak hedefleniyor. Hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmesini önlemek ve çiftçinin maddi yükünün hafifletilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında 1 milyon 500 bin kilogram gübre toprakla buluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki 57 köyün mera alanında gübre atma faaliyetine başlandığını kaydetti.

Bu çalışmayla meralarda daha verimli otların bulunacağını ve hayvancılığın destekleneceğini aktaran Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Böylelikle hayvancılığımız gelişmiş olacak. Hayvanlarımız dağda yem bulmakta problem yaşamayacaklar. Aynı zamanda girdi maliyetlerinin düşmesiyle üreticimize sahip çıkmış olacağız. Şahinbey Belediyesi olarak çiftçimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Dağdaki kurdun, kuşun ve diğer hayvanların aç kalmaması lazım. O yüzden dağlarımıza kuyular açıyoruz, suluyoruz, gübreleme yapıyoruz hiç kimse aç kalmasın, dağın başında dahi olsa yiyecek yemi içecek suyu olsun."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da çalışmanın hayvancılığı ve çiftçiliği geliştirmek adına önemli destek olduğunu belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman ise hayvancılıktaki giderlerin yüzde 70'nin yem maliyeti olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle küçükbaş hayvanlar meralardan faydalanıyor. Meraların ıslahıyla özellikle yem giderlerinin yüksek olduğu bu dönemlerde hayvanlarımız meralarda karınlarını doyurmuş olacak ve böylece yem maliyetleri de aşağıya düşmüş olacak." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar