GAZİANTEP - Hayvan yetiştiricilerine 10 bin ton yem dağıtıldı

Yem dağıtımı için düzenlenen tören Yemlerin araçlara yüklenmesi Yetiştircilerin yemleri götürmesi Gaziantep'te hayvan yetiştiricilerine 10 bin ton yem dağıtıldı Gaziantep'te küçükbaş ve büyükbaş yetiştiricilerine 10 bin ton hayvan yemi dağıtıldı.

Yem dağıtımı için düzenlenen tören

Yemlerin araçlara yüklenmesi

Yetiştircilerin yemleri götürmesi Gaziantep'te hayvan yetiştiricilerine 10 bin ton yem dağıtıldı

Gaziantep'te küçükbaş ve büyükbaş yetiştiricilerine 10 bin ton hayvan yemi dağıtıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kapcağız Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde, çiftçilere 4 yıldır desteklerde bulunduklarını, bu destekleri her yıl artırarak sürdürdüklerini belirtti.

Yem desteğinin yanı sıra fide ve tohum dağıttıklarını da ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"3 bin 500 tonla yem dağıtımına başladık. Sonra 7 bin tona bugün itibarıyla da 10 bin tona çıktık. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 5 bin 500 çiftçimiz var. Şu ana kadar 9 bin 387 ton buğday, arpa tohumu, 10 bin 70 ton gübre, 278 ton mercimek, 750 bin zeytin fidanı, 150 bin fıstık fidanı dağıttık. 243 ailemize yemleriyle birlikte 2 bin 751 baş canlı hayvan verdik. Meralarda 11 su kuyusu açtık. Bu yıl meraların hepsini gübreleyeceğiz, bakımını yapacağız. 1125 kilometre yol yaptık. Şu ana kadar yapılan bu çalışmaların bedeli 111 milyon 935 bin lira. Belediye olarak 64 milyon 631 bin lirasını biz karşıladık. Çİftçilerimiz her şeyin en güzeline layık."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentte çok fazla ürün çeşitliliği olduğuna dikkati çekerek, bölgede yetişen ürünlerden hazırladıkları şifa paketlerini koronavirüs hastalarına ve sağlıkçılara dağıttıklarını ifade etti.

Şahin, Şahinbey ilçesinde 10 milyon metrekare yeni bir organize sanayi yapılacağının müjdesini verdi.

Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal