Gaziantep'te hayvan ve oto pazarları, koronavirüs tedbiri için kapatıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te hayvan ve oto pazarları, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - Haberler
Gaziantep Valiliği, Güncel

Gaziantep'te hayvan ve oto pazarları, koronavirüs tedbiri için kapatıldı

GAZİANTEP'te, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentteki hayvan ve oto pazarları geçici olarak kapatıldı.

20.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:14
Gaziantep'te hayvan ve oto pazarları, koronavirüs tedbiri için kapatıldı

GAZİANTEP'te, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentteki hayvan ve oto pazarları geçici olarak kapatıldı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında, kentte Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birtakım kararlar alındığı kaydedildi. Kurul kararlarıyla ikinci emre kadar hayvan ve oto pazarlarının faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilen valilik açıklamasında, şöyle denildi: "İlimizde mevcut ruhsatlı hayvan pazarında oluşan insan yoğunluğundan kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak üzere 19.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar kapatılmasına, Vatandaşların pazarlar dışından toplanarak hayvan alım satımı yapmasının önlenmesi için kolluk kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına, İl genelinde kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerinin yol kontrollerinin sıklaştırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Ticaret Borsası Mezat Salonu kapatılarak alışverişler işyerlerinden bireysel olarak sürdürülecektir. Öte yandan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre oto pazarlarının da faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 5 haneye çıktı
2019'da 932 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı Haberler
2019'da 932 bin kişi arttı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haberler
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Öfkeli koca, attığı mesajla yerini tespit ettiği eşini kurşuna boğdu Haberler
Öfkeli koca, attığı mesajla yerini tespit ettiği eşini kurşuna boğdu
Konyalı eczacı, virüs karşı aldığı önlemden dolayı bunu yazdı Haberler
Konyalı eczacı, virüs karşı aldığı önlemden dolayı bunu yazdı
Karedeki 4 kişi artık hayatta değil! Koronavirüs salgını bir aileyi yok etti Haberler
Karedeki 4 kişi artık hayatta değil! Koronavirüs salgını bir aileyi yok etti
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için '3 gün alkışlayalım' çağrısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin 'Korona-Partisi' tepki çekti
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Rita Wilson Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Gaziantep'te hayvan ve oto pazarları, koronavirüs tedbiri için kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 10:29:44. #1.14#
title