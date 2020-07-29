Gaziantep'te hayvan pazarlarına denetim yapıldı
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Gaziantep'te hayvan pazarlarına denetim yapıldı

Gaziantep'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayvan pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

Gaziantep'te hayvan pazarlarına denetim yapıldı
29.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:00

Gaziantep'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayvan pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Müdürü Mehmet Karayılan Gaziantep Besi Organize Bölgesi'ndeki kesimhane ve hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, hayvan satışı yapılan ve kurbanlık kesimi yapılacak yerlerde sabit ve mobil olmak üzere 61 veteriner hekimin görevlendirildiğini belirtti.

Veteriner hekimlerin kurbanlık hayvanlarının sağlık durumlarıyla ilgili de bilgilendirmelerde bulunacağını ifade eden Karayılan, şunları kaydetti:

"Kurbanlık olarak kullanılıp kullanılamayacağı konularında vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadırlar. Pazarda satışa sunulan dişi hayvanların gebelik durumları ve yaş kontrolleri de görevli personel tarafından yapılmaktadır. Kurban bayramı süresince kurban kesim yerlerinde bulunacak personel tarafından kesilen hayvanların et muayenelerini yapacaklardır. Vatandaşlarımız android ve İOS marketlerde ücretsiz olarak hizmete sunulan HAYSAG programı ile kurbanlık olarak alacakları hayvanların yaş, aşı ve hareket kayıtlarını görebilirler. Kurbanlık olarak kesilen hayvanların kulak küpelerinin kesim yerlerinde görevli personele, kesim yerleri dışında ise muhtarlıklara teslim edilerek ilçe müdürlüklerimiz tarafından kayıt sisteminden düşümlerinin yapılması gerekmektedir."

Karayılan, ayrıca vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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