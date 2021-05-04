Gaziantep'te hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla şüpheli gözaltın alındı
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Gaziantep'te hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla şüpheli gözaltın alındı

Gaziantep'te hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla şüpheli gözaltın alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde koyun çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde koyun çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karacurun Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, çalıntı olduğu belirlenen 2 koyunu ele geçirdi.

Koyunlar sahiplerine teslim edilirken şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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