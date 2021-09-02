M. Hayri Özkeçeci'nin ismi ölümsüzleştirildi
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M. Hayri Özkeçeci'nin ismi ölümsüzleştirildi

M. Hayri Özkeçeci'nin ismi ölümsüzleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehitkamil Belediye Meclisi, merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Mehmet Hayri Özkeçeci'nin ismini ölümsüzleştirmek için oy birliğiyle karar aldı.

Şehitkamil Belediye Meclisi, merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı ve Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Mehmet Hayri Özkeçeci'nin ismini ölümsüzleştirmek için oy birliğiyle karar aldı. Mehmet Hayri Özkeçeci'nin adı, yeni yapılan spor kompleksinde yaşatılacak.

Şehitkamil Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının birinci birleşim gündemini görüştü. Gündeme alınan 8 madde görüşüldü ve ilgili komisyonlara sevk edildi. Meclis Başkanlığınca gündeme alınması istenen 3 madde de Meclis'te görüşüldü ve karara bağlandı.

Şehitkamil Belediye Meclisi, 11 Mart 2021 günü rahmet eden merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hayri Özkeçeci'nin isminin Selahattin Eyyubi Mahallesi sınırları içerisine yapılan spor kompleksine verilmesi için tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla karar aldı.

Toplam 15 bin metrekare büyüklüğe sahip spor kompleksi içerisinde; 90X55 metre ebadındaki bir futbol sahası, 880 metrekare kapalı alan, 550 metrekare kulüp eğitim binası, 275 kişilik türbin, antrenman sahası, koşu pisti, soyunma odaları, hakem odaları ile açık otopark alanı bulunuyor.

Memlekete her noktada hizmet etmiş

Kararın ardından Mehmet Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'ni yerinde inceleyen ve açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Meclis Üyelerine teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

"Ben öncelikle tüm Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Uzun bir süre birlikte görev yaptığımız merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Hayri Özkeçeci'nin isminin yaşatılması adına arkadaşlarımız karar almıştı. Biz de yönetim olarak oturduk, istişare ettik. İstişare neticesinde Hayri ağabeyin; spora olan yakınlığı, spora olan desteği, spor yazarlığını da göz önünde bulundurarak yakın tarihte hizmete girecek olan Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki spor kompleksine Mehmet Hayri Özkeçeci isminin verilmesini Meclis'imizde karara bağladık. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hakikaten memlekete her noktada hizmet etmiş hem siyasi platformda hem spor camiasında hem ticaret erbabı olarak büyük emekleri olan bir kardeşimizdi. Uzun süre beraber çalıştık, çok hayrını gördük. Bu memlekete hayırlı hizmetleri oldu. İsminin burada yaşatılması noktasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Adını inşallah burada yaşatacağız." - GAZİANTEP

M. Hayri Özkeçeci'nin ismi ölümsüzleştirildi
M. Hayri Özkeçeci'nin ismi ölümsüzleştirildi
M. Hayri Özkeçeci'nin ismi ölümsüzleştirildi
M. Hayri Özkeçeci'nin ismi ölümsüzleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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