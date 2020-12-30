Gaziantep'te hayırseverlerin katkılarıyla Kur'an Kursu yaptırılacak

Gaziantep'te hayırsever Ömer Bozatlı ve ailesinin katkılarıyla 4-6 yaş çocukların eğitim göreceği Kur'an Kursu yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, hayata geçirilen her şeyin Gaziantep'i bir adım daha ileriye taşımayı amaçladığını belirtti.

Hayırseverler ile okul, spor salonu, cami, Kur'an Kursu protokolleri imzaladıklarını hatırlatan Gül, "Sanayi alanında hayırseverlerimiz olduğu gibi toplumun diğer alanlarında da hayırseverlerimiz var. Kimi zaman bir emekli vatandaşımız kimi zaman dışarda olan bir hemşerimiz ama baktığımız zaman hepsinin ortak amacı Gaziantep'i bir adım daha ileriye götürmek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emeği geçenlere ve hayırsever Ömer Bozatlı'ya teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı bu çalışma çok kıymetli. Çocuklarımızı işin başında her yönüyle bedenen, ruhen, madden, manen yetiştirmemiz, geleceğe hazırlanmamız lazım. İnsana yatırım yapmamız lazım. Bu açıdan biz lojistikçiyiz. Bize düşen ne varsa bu anlamda hocalarımızın emrindeyiz. Valimize koordine ettiği için çok teşekkür ediyoruz."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun Gaziantep'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da çocukların kursta hem anaokulu ile alakalı etkinlikler yaparken bir yandan da Allah'ın kitabını, manevi değerleri öğrendiklerini ifade etti.

Hayırsever Ömer Bozatlı ve oğulları ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek insana, eğitime, maneviyata yatırımlarının süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Ömer Bozaklı 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun yapımı için protokol imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz