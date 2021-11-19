Gaziantep'te hayırsever aile, fen lisesi, spor salonu ve pansiyon yaptıracak

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli hayırsever Şimşek ailesi, Valiliğin koordinasyonunda yürütülen "100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası" kapsamında kente 24 derslikli fen lisesi, spor salonu ve 200 kişilik pansiyon yaptıracak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin okul eksikliği giderilerek eğitim ve geleceğe yatırımın hedeflendiği kampanyaya, hayırseverler ve kurumların destekleri sürüyor.

Bu kapsamda Şimşek ailesince Şahinbey ilçesindeki Yamaçtepe Mahallesi'nde inşa ettirilecek fen lisesi, spor salonu ve pansiyon için protokol imzalandı.

Vali Davut Gül, törende eğitime sundukları katkıdan dolayısı aileye teşekkür etti.

Aile adına konuşan Cengiz Şimşek ise kampanyaya daha önce de destek sağladıklarını belirterek, "Bu konuda bize fırsat verdiği için Vali Davut Gül'e teşekkür ederim. İnşallah bu okuldan da devletimize, milletimize faydalı insanlar yetişir. Ülkemizin kalkınmasına, faydalı insanların yetişmesine yardımcı olursak, bundan büyük mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından aile üyelerine teşekkür belgesi verildi.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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