Gaziantep'te hayırsever aile cami ve anaokulu yaptırılacak

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli hayırsever aile, cami ve anaokulu yaptıracak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayırsever Altunova ailesi tarafından Şehitkamil İlçesi Belkıs Mahallesi'ne yaptırılacak cami ve anaokulu için protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Davut Gül, protokol törenindeki konuşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve ekibinin bütün süreci takip ettiğini belirterek, "Allah sizlerin birliğini, bütünlüğünü muhafaza etsin. Doğru yolda istikametinizi muhafaza etsin. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin." ifadelerini kullandı.

Hayırsever aileye teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şunları kaydetti:

"Cami modeli bizim medeniyetimizin verdiği bir talimat. Yapılan 4-6 yaş Diyanet Anaokulu'nda içerik, görsel, içerisindeki kitaplar ve sunum bütün çocuklarımızı cezbediyor. Bu herkesin gelip eğitim aldığı huzuru, mutluluğu bulduğu bir çalışma. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel ise kentin gerçekten kendine yeten, ihtiyaç olduğu anda ihtiyacın giderilmesi anlamında her zaman elini taşın altına koyan hayırseverlere sahip olduğunu belirterek, "Bu anlamda çok şanslı bir şehiriz. Bugün de İbrahim Altunova ve ailesine teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak, Vali Davut Gül tarafından Hayırsever Altunova aile üyelerine teşekkür belgeleri verildi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet