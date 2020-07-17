Gaziantep'te havuzlara Kovid-19 düzenlemesi Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki site gibi yaşam alanlardaki birden fazla ailenin kullandığı havuzların kullanımının kısıtlandığını bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki site gibi yaşam alanlardaki birden fazla ailenin kullandığı havuzların kullanımının kısıtlandığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'teki site gibi yerlerdeki birden fazla ailenin istifade ettiği havuzların kullanılması ikinci bir düzenlemeye kadar kısıtlanmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA