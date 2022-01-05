Gaziantep'te havalı tabancayla araçlara zarar veren zanlı yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te havalı tabancayla araçlara zarar veren zanlı yakalandı

Gaziantep'te havalı tabancayla araçlara zarar veren zanlı yakalandı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te havalı tabancayla ateş ederek otomobillere zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te havalı tabancayla ateş ederek otomobillere zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karataş ve Akkent mahallelerinde park halindeki araçlara havalı tabancayla zarar verilmesi üzerine çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemelerin ardından ekipler, araçlara zarar verdiğini tespit ettiği ve çok sayıda suç kaydı bulunan F.D'yi yakaladı.

Zanlının evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı ve havalı tabanca ile çok miktarda mermi ve saçma ele geçirildi.

Belli aralıklarla 13 farklı mala zarar verdiği belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te havalı tabancayla araçlara zarar veren zanlı yakalandı

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AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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