Gaziantep'te havadan trafik denetimi

Gaziantep'te, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile havadan denetim yapıldı.

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında kentte Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince havadan drone kullanılarak denetim yapıldı. Denetimlerde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, ağır taşıtların uygunsuz şeritte kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı gibi hatalı harekette bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA