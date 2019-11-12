Gaziantep'te havaalanında tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi
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Gaziantep'te havaalanında tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

Gaziantep'te havaalanında iki şüphelide, tarihi eser niteliğinde para, taş ve yüzük ele geçirildi.

12.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:26
Gaziantep'te havaalanında tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

'te havaalanında iki şüphelide, tarihi eser niteliğinde para, taş ve yüzük ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Havaalanı görevlileri, x-ray cihazında geçen iki kişinin durumundan şüphelenerek arama yaptı. Şüphelilerin üstünde, çok sayıda tarihi eser niteliğinde para, çeşitli taşlar ve eskitilmiş yüzük bulundu.

Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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