Gaziantep'te hava sıcaklıkları bunaltıyor
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Gaziantep'te hava sıcaklıkları bunaltıyor

Gaziantep'te hava sıcaklıkları bunaltıyor
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 43 dereceye ulaştığı ilçede, kavurucu sıcakların bunalttığı vatandaşlar Sıtma Pınarı Çayı'na girerek serinlemeye çalıştı.

Soğuk suda yüzerek serinlemenin keyfini yaşayan vatandaşlar, aileleriyle piknik yapma imkanı da buldu.

Öte yandan güvenlik güçleri, çaya giren vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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