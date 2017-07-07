Gaziantep'te Hava Destekli Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'nın, Türkiye Yürütmesi (TY) ile Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK/TY ile DGH adına faaliyetlerde bulunup, son günlerde kentte yapılan operasyonlar ile etkisiz hale getirilen yapıyı yeniden örgütsel buluşma ve toplantılar organize ederek kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan kişilere yönelik çalışma yaptı. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şubesi'nin yanı sıra; İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şubeleri ve bomba imha uzmanlarının katılımıyla gece geç saatlerde insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda kapıları koçbaşı ile açılan çok sayıda adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 3 tüfek, 2 şarjör, 16 fişek, 2 bıçak ile örgütü simgeleyen bez, terörist 1 posteri, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken isimleri açıklanmayan 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.



- Gaziantep