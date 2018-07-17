Gaziantep'te Hastanedeki Arbede

Gaziantep'te hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında çıkan arbedeyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün 112'ye gelen bir başvuru üzerine ekiplerin söz konusu adrese gittiğini söyledi.

Türkiye'deki vakaya ulaşma süresi olarak en hızlı yerlerden biri olan Gaziantep'teki 112 ekiplerinin ortalama 6 dakikada olay yerine ulaşmasına rağmen hasta yakınlarının 112 ekipleriyle geç kaldıkları iddiasıyla tartıştığını anlatan Sarıfakı, "Ekiplerimiz hastayı alarak 25 Aralık Devlet Hastanesine doğru yola çıkıyor. Ancak ekibimizle tartışan hasta yakınları da ambulansı takip ederek hastaneye geliyor. Burada yeniden başlayan tartışma bir süre sonra arbedeye dönmüş ve bazı sağlık çalışanlarımız darbedilmiş." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Sarıfakı, "Saldırıya uğrayan 4 sağlık personeli de emniyete giderek suç duyurusunda bulundu." ifadelerini kullandı.