Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı
19.12.2020 08:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:16
Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.
Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş