Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı
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Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı

19.12.2020 08:13 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:16
Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı

Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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