Gaziantep'te hastane yangınında ölen eski belediye başkanı defnedildi

- Gaziantep'te hastane yangınında ölen eski belediye başkanı defnedildi Gaziantep'teki özel bir hastanenin covid 19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölenlerden eski Nizip ilçesi Sekili Kasabası'nın eski Belediye Başkanı olan ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın...

- Gaziantep'te hastane yangınında ölen eski belediye başkanı defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'teki özel bir hastanenin covid 19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölenlerden eski Nizip ilçesi Sekili Kasabası'nın eski Belediye Başkanı olan ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi Nizip'te defin edildi.

Özel bir hastanenin yoğun bakım servsiinde çıkan yangında ölen Sekili eski Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan covid 19 testi ve otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kanpolat'ın cenazesi Sekili Orul Mahallesi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Saffet Kanpolat'ın cenazesi mahalle mezarlığında dualarla defnedildi.

Cenaze törenine eşi, çocukları, yakınları katıldı.

Evli ve 7 çocuk babası olan Kanpolat, 10 gündür tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesindenn normal odaya geçme hazırlığı yaptığı öğrenilmiş son olarak dün eşi Firdevs ile görüntülü telefon görüşmesi yapmış ve bu sabah meydana gelen yangında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEYHAN SAĞLAM