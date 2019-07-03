"Gaziantep'te Hasat Mevsimi" temalı fotoğraf yarışması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gaziantep'te Hasat Mevsimi' temalı ulusal fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor.

Gaziantep'in sahip olduğu zengin tarım ürünlerini tanıtmak, geleneksel işleniş ve hasat yöntemlerini fotoğraf kareleriyle kayıt altına alarak bu alanda kent arşivi oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım'a kadar yapılabilecek.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde tüm fotoğraf tutkunlarının katılımına açık olan yarışmaya başvuruların 15 Mayıs'ta başladığını belirterek, yarışmaya katılan eserlerde Gaziantep sınırları içerisinde çekilmiş olma şartının arandığını ifade etti.

Fotoğraf yarışmasını düzenlemekteki temel amaçlarının, Gaziantep'in tarımsal ürünlerini tanıtmak ve unutulmaya yüz tutmuş ürün işleme tekniklerini fotoğraf kareleriyle geleceğe taşımak olduğuna dikkati çeken Akıncı, bu nedenle Gaziantep ve ilçeleri dışında kaydedilmiş hasat mevsimi fotoğraflarını değerlendirmeye almayacaklarını kaydetti.

Akıncı, Gaziantep'te üretilen ürünlerin işlenmesi ve hasadını konu edinen yarışmaya son başvuru tarihinin 15 Kasım olduğunu dile getirerek, "Çiftçinin alın teri ve emeğinin toprakta bereket olarak karşılık bulduğu hasat şenliğine, hasadı daha geç yapılan Antep fıstığı ve zeytin gibi farklı ürün gruplarının da dahil edilmesi için başvuru süresini bu yıl biraz daha uzun tuttuk." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf yarışmasına katılacak yarışmacılara kolaylık ve zaman kazandırmak açısından eserlerin GTB'nin resmi web sitesi "www.gtb.org.tr" adresi üzerinden kabul edildiğini belirten Akıncı, CD, DVD veya posta yoluyla yapılacak olan müracaatların ise değerlendirilmeye alınmayacağını bildirdi.

Yarışmada birinciliği elde eden eser sahibine 4 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye ise bin lira ödül verilecek.

Kaynak: AA