Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), yeni hasat sezonu öncesi şehrin zengin tarım ürünlerini tanıtmak, geleneksel ürünlerin işleniş ve hasat ediliş yöntemlerini fotoğraf kareleriyle gelecek nesillere taşımak amacıyla "Gaziantep'te Hasat Mevsimi" temalı fotoğraf yarışması açtı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ikincisi düzenlenecek yarışmayla bereketli geçmesini bekledikleri yeni bir hasat sezonu öncesi fotoğraf tutkunlarını doğayla buluşturacaklarını ifade etti.

Akıncı, 15 Mayıs-15 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışmanın yaklaşık 6 aylık uzun bir hasat dönemini kapsayacağını belirtti.

Katılımcılara hem Gaziantep'in doğal güzellikleri arasında eşsiz bir yolculuğa çıkma, hem de çiftçinin alın terinin karşılığı olan hasat sevincine ortak olma fırsatı sunulacağını aktaran Akın, "Yarışmayı düzenlemekteki gayemiz, şehrimizde üretimi yapılan tarımsal ürünleri tanıtmak, geleneksel işleniş ve hasat yöntemlerini fotoğraf kareleriyle kayıt altına almak ve bu konuda kent adına özel bir arşiv oluşturmak. Bu nedenle yarışmamızın coğrafi sınırlarını sadece şehrimize bağlı ilçe ve köylerle sınırlı tuttuk. Katılımcılarımıza yönelik herhangi bir sınırlamamız yok, katılım şartlarına uyan Türkiye'nin tüm illerinden amatör veya profesyonel fotoğraf sanatçıları yarışmaya gönül rahatlığıyla katılabilir" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te üretilen ürünlerin ekimi, işlenmesi ve hasadını konu edinen yarışmaya başvuruların 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren başlayacağını belirten Akıncı, katılımcılara kolaylık ve zaman kazandırmak açısından eserlerin GTB'nin web sitesinden kabul edileceğini, CD, DVD veya posta yoluyla yapılacak müracaatların ise kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Akıncı, seçici kurulun belirleyeceği sonuçlara göre, dereceye girenlere çeşitli altın ödülleri verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA