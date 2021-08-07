Gaziantep'te hasadına başlanan üzümler hırsızlığa karşı 6 bekçiyle korunuyor
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Gaziantep'te hasadına başlanan üzümler hırsızlığa karşı 6 bekçiyle korunuyor

Gaziantep'te hasadına başlanan üzümler hırsızlığa karşı 6 bekçiyle korunuyor
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hasadına başlanan 50 bin dekar alandaki üzüm bağlarında hırsızlığı önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 6 bekçi, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hasadına başlanan 50 bin dekar alandaki üzüm bağlarında hırsızlığı önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 6 bekçi, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

İslahiye Çiftçi Malları Koruma Birliği Başkanı Cemal Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye Ovası'nda hasadına başlanan üzüm bağlarında muhtemel hırsızlık olaylarına karşı 6 bekçi ile kurdukları motorize ekiple bölgede gece gündüz görev yaptıklarını belirtti.

Çiftçinin büyük emekle yetiştirdiği ve bugünü beklediği dönemde hırsızlığa fırsat vermediklerini anlatan Yıldırım, "İlçede başlanan üzüm hasadıyla birlikte bölgemizde yaklaşık 750 bin kök bağın yani tüm bağların korumasını 6 kişilik ekibimizle yapmaktayız." dedi.

İslahiye Ovası'nda, Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "Mevlana", "kardinal" ve "sultani" üzümlerinin hasadı yapılıyor.

Bu yılki hasattan 60 ila 70 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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