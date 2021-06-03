Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
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Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor

Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te üretilen 'Ziraat 900 Napolyon' cinsi kirazın hasadına başlandı.

GAZİANTEP'te üretilen 'Ziraat 900 Napolyon' cinsi kirazın hasadına başlandı. Mevsimsel şartlar nedeniyle rekoltenin geçen yıla göre yüzde 70 düştüğü kentte hasadı yapılan kiraz, yurt içinin yanı sıra 40 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Gaziantep'te, fıstık ve zeytinin ardından 10 bin hektar alanda kiraz üretimine başlandı. Bölgenin önemli kiraz üretim merkezlerinden olan kentte üreticiler, mevsiminin gelmesi ile arazilerinde yetiştirdikleri kirazın hasadına başladı. Üreticiler, hasat sonrası kirazı kurdukları birlik aracılığı ile çok sayıda ülkeye ihraç etmeye başladı.

Sert Çekirdekli Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız, geçen yıl 1000 ton olan kiraz rekoltesinin yüzde 70 oranında düştüğünü ve bu yıl hedeflerinin 250-300 ton olduğunu kaydetti. Yıldız, kiraz ağaçlarının çiçek açmaya başladığı dönem olan nisan ayında kentte şiddetli rüzgarların ağaçlara zarar verdiğini ve rekoltenin de bu nedenle düştüğünü kaydetti.Gaziantep'te üretilen kirazların 40 ülkeye ihraç edildiğini anlatan Yıldız, "Gaziantep'in kirazları İzmir Kemalpaşa'dan sonra en ünlü kirazlardır. Bundan dolayı da ihracata çok fazla talep var. Buna rağmen bu yıl kiraz hasatlarımızda önemli bir düşüş var. Çiçek açma döneminde oluşan şiddetli rüzgarlar rekolte düşüşüne neden oldu. Burada yetişen iri kirazlarımızın büyük bölümünü ihraç ediyoruz. Üretimimizin yüzde 80'ini Almanya, Norveç, İngiltere, Fransa, Çin başta olmak üzere 40 ülkeye gönderiyoruz" diye konuştu.Enver Yıldız, kentte 3 hafta sürecek hasat döneminde yüzlerce kişinin de geçici olarak istihdamına katkı sağlandığını dile getirdi. 

Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Gaziantep'te hasadına başlanan kiraz, 40 ülkeye ihraç ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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