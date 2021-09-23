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Gaziantep'te hareketli dakikalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te hareketli dakikalar

Gaziantep'te, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki dur ihtarına uymayan şüpheli araç ile içindeki 3 şahıs, ekiplere silahla ateş etmek istedi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki dur ihtarına uymayan şüpheli araç ile içindeki 3 şahıs, ekiplere silahla ateş etmek istedi. Polis ekipleri bir şahsı kolundan vurarak yaralarken 2 şahıs ise kaçtı. Kaçan şahısları arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bulvar üzerindeki kontrol noktasından geçmek isteyen şüpheli bir araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Önce kaçtılar, sonra polise ateş etmek istediler

Kovalamaca sonucu bir noktada kıstırılan araç içerisindeki 3 şahıs, polis ekiplerine silahla ateş etmek istedi. Bu esnada şahıslardan Ömer Faruk H. ekipler tarafından kolundan vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer 2 şahıs ise kargaşadan faydalanarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri tarafından kolundan vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı

Kolundan vurularak yaralanan Ömer Faruk H. isimli şüpheli şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan iki şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başladı

Olay sonrası kaçan iki şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te hareketli dakikalar

Gaziantep'te hareketli dakikalar

Gaziantep'te hareketli dakikalar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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