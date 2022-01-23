Gaziantep'te kar yağışıyla sokaklar boşaldı, otoyol trafiğe kapatıldı

GAZİANTEP'te bugün başlayıp 1 hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen ikinci kar dalgası ile sokaklar boş kaldı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te bugün başlayıp 1 hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen ikinci kar dalgası ile sokaklar boş kaldı. Salı günü yağan karda binlerce kişinin mahsur kaldığı Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun Nurdağı- Gaziantep bölümü de tedbiren trafiğe kapatıldı.

Kentte geçen 18 Ocak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep'in çevre il ve ilçelere ulaşımını sağlayan yollar, meydana gelen kazalar ve birçok aracın kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Yüzlerce araçtaki binlerce kişi mahsur kaldığı yollarda saatler süren çalışmayla kurtarıldı.