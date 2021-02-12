Gaziantep'te halk otobüsü büfeye çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
12.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:50
Gaziantep'te halk otobüsünün büfeye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Gaziantep'te halk otobüsünün büfeye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen özel halk otobüsü, Şahinbey ilçesi Kocabey Mahallesi'nde yol kenarında bulunan büfeye çarptı.
Kazada büfenin önünde bekleyen E.D. hayatını kaybetti, 7'si yolcu 8 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak