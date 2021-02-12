Gaziantep'te halk otobüsü büfeye çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
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Gaziantep'te halk otobüsü büfeye çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

12.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:50
Gaziantep'te halk otobüsü büfeye çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te halk otobüsünün büfeye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'te halk otobüsünün büfeye çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen özel halk otobüsü, Şahinbey ilçesi Kocabey Mahallesi'nde yol kenarında bulunan büfeye çarptı.

Kazada büfenin önünde bekleyen E.D. hayatını kaybetti, 7'si yolcu 8 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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