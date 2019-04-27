Gaziantep'te, halı fuarı açıldı

Domotex Turkey Halı ve Zemin Kaplama Fuarı Gaziantep'te açıldı.

Hannovers Fair Türkiye tarafından, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası iş birliğiyle düzenlenen Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı Ortadoğu Fuar Merkezi'nde törenle kapılarını 12'nci kez açtı.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkez'nde gerçekleşen açılış programına Gaziantep Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardrımcısı Hasan Büyükdede, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve sanayiciler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye genelinde sanayi işletmelerinin yüzde 3'ünün Gaziantep'te yer aldığını söyledi. Büyükdede, Gaziantep'in 1950 yılından sonra gerçekleşen büyük sanayi hamlesiyle bugünkü üretim seviyesine ulaşarak, Türkiye ve bölge için model bir kent olduğunun altını çizerek, Gaziantep ülkemiz ve Güneydoğu Anadolu Bölgemiz için model bir kenttir. Bölge insanının atılımcı gücü birçok gelişmeyi beraberinde getirmiştir. Türkiye genelinde sanayi işletmelerinin yüzde 3'ü Gaziantep'te yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgemizin gelişmesinde Gaziantep lider konumdadır dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise fuarların Gaziantep'in potansiyeline katkılar sağladığını belirterek, Gaziantep'in diğer illerden hatta ülkelerden farkı en kaliteli ürünü en ucuza üretme ve pazarlama şansı. Bu rekabet üstünlüğünü ülkemizin, şehrimizin, insanımızın hizmetine sunmamız lazım şeklinde konuştu.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, dünya halı ticaretinin yaklaşık 16 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu ifade etti. Kaplan, sektördeki rekabetin avantaja dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, Pazarlamada ve markalaşmada yetersiziz. Sektörün yüzde 60'ını il olarak yapıyoruz ama dünyada marka olarak sattığımız ürün sayısı 1 ya da 2 gibi az bir rakamdır. Bizim fason üretimden markalaşarak üretim yapıp pazarlamamız gerekiyorö diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılışını yaptıkları fuardaki stantları dolaştı.

Kaynak: DHA