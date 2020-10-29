Gaziantep'te halı balyasının altında kalan işçi öldü
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Gaziantep'te halı balyasının altında kalan işçi öldü

29.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:26
Gaziantep'te halı balyasının altında kalan işçi öldü

Gaziantep'te kamyondan mal indirirken üzerine halı balyası devrilen işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kamyondan mal indirirken üzerine halı balyası devrilen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Gatem Nakliyatçılar Sitesi'nde bir nakliye firmasında çalışan Celal Söğüt'ün (50) üzerine kamyondan halı indirdiği sırada halı balyası düştü.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Söğüt kurtarılamadı.

Celal Söğüt'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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